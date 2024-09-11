Определены 8 лучших команд The International 2024 по Dota 2 — в пяти из них есть россияне

В Копенгагене завершился первый этап плей-офф чемпионата мира The International 2024 по Dota 2. По итогу бороться за титул продолжат восемь команд.

Все они сыграют в финальной части турнира на стадионе «Роял Арена» в Копенгагене, матчи пройдут с 13 по 15 сентября. Первые четыре коллектива начнут с верхней сетки и будут иметь шанс на одно поражение, остальные команды выступят в нижней сетке.

Команды в топ-8 The International 2024

Team Liquid (Швеция)

Cloud9 (СНГ)

Tundra Esports (Европа)

Gaimin Gladiators (Европа)

BetBoom Team (Россия)

Team Falcons (Ближний Восток)

Aurora Gaming (Таиланд)

Team Spirit (Россия)

Помимо BetBoom Team, российские игроки есть ещё в четырёх составах. В Cloud9 и Tundra Esports по два представителя из России, в Gaimin Gladiators и Team Falcons — по одному.