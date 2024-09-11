Определены 8 лучших команд The International 2024 по Dota 2 — в пяти из них есть россияне
В Копенгагене завершился первый этап плей-офф чемпионата мира The International 2024 по Dota 2. По итогу бороться за титул продолжат восемь команд.
Все они сыграют в финальной части турнира на стадионе «Роял Арена» в Копенгагене, матчи пройдут с 13 по 15 сентября. Первые четыре коллектива начнут с верхней сетки и будут иметь шанс на одно поражение, остальные команды выступят в нижней сетке.
Команды в топ-8 The International 2024
- Team Liquid (Швеция)
- Cloud9 (СНГ)
- Tundra Esports (Европа)
- Gaimin Gladiators (Европа)
- BetBoom Team (Россия)
- Team Falcons (Ближний Восток)
- Aurora Gaming (Таиланд)
- Team Spirit (Россия)
Помимо BetBoom Team, российские игроки есть ещё в четырёх составах. В Cloud9 и Tundra Esports по два представителя из России, в Gaimin Gladiators и Team Falcons — по одному.
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