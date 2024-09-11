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Топ-8 The International 2024 по Dota 2 — команды-участники финальной стадии TI13 из России

Определены 8 лучших команд The International 2024 по Dota 2 — в пяти из них есть россияне
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В Копенгагене завершился первый этап плей-офф чемпионата мира The International 2024 по Dota 2. По итогу бороться за титул продолжат восемь команд.

Все они сыграют в финальной части турнира на стадионе «Роял Арена» в Копенгагене, матчи пройдут с 13 по 15 сентября. Первые четыре коллектива начнут с верхней сетки и будут иметь шанс на одно поражение, остальные команды выступят в нижней сетке.

Команды в топ-8 The International 2024

  • Team Liquid (Швеция)
  • Cloud9 (СНГ)
  • Tundra Esports (Европа)
  • Gaimin Gladiators (Европа)
  • BetBoom Team (Россия)
  • Team Falcons (Ближний Восток)
  • Aurora Gaming (Таиланд)
  • Team Spirit (Россия)

Помимо BetBoom Team, российские игроки есть ещё в четырёх составах. В Cloud9 и Tundra Esports по два представителя из России, в Gaimin Gladiators и Team Falcons — по одному.

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