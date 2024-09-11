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Team Spirit вылетела с The International 2024 по Dota 2, заняв 9–12 место

Team Spirit вылетела с The International 2024 по Dota 2, заняв 9–12 место
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Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 покинул The International 2024 в Копенгагене, заняв 9–12 место на главном турнире года.

Действующие чемпионы мира в нижней сетке уступили Xtreme Gaming из Китая. «Драконы» смогли перевернуть ход первой карты, но затем быстро проиграли вторую и оказались слабее в решающей игре.

Dota 2. The International 2024 . Раунд 2 (нижняя сетка)
10 сентября 2024, вторник. 21:15 МСК
Xtreme Gaming
Окончен
2 : 1
Team Spirit

Team Spirit заканчивает TI13 на 9–12 месте и зарабатывают $ 50 тыс., а Xtreme Gaming продолжит выступления уже на стадионе «Роял Арена» 13 сентября. Следующим соперником китайского гранда станет Aurora Gaming из Таиланда.

Главный турнир по «Доте» The International 2024 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Общий призовой фонд чемпионата в этом году составляет почти $ 2,5 млн.

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