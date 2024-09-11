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Капитан Team Spirit высказался после вылета с The International 2024 по Dota 2

Капитан команды Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов в прямом эфире после поражения от Xtreme Gaming на The International 2024 по Dota 2 прокомментировал неудачи команды.

По словам Мипошки, главной причиной вылета стали ошибки на стадии выбора персонажей.

Что пошло не так? Не знаю. Мы просто совершили несколько ошибок на драфтах, например, в серии с nouns. И мы сильно расстроились из-за того, что упали в нижнюю сетку.

Лидер «драконов» также отдал должное силе соперника:

На The International много сильных команд, и Xtreme Gaming — одна из них. Нельзя сказать, что мы прям обязаны были побеждать. Сегодня они были сильнее.

При этом саппорт Team Spirit не согласился со мнением, что его команде плохо подходит текущая мета Dota 2:

На Riyadh Masters, например, была мета, к которой мы смогли приспособиться. У нас было много хороших идей, было много интересных персонажей — но были ошибки в драфтах. На этом «Инте» тоже была хорошая мета, чтобы побеждать.

Ярослав Miposhka Найдёнов также поблагодарил болельщиков за поддержку.