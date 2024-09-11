При создании «Дюны» Дени Вильнёв вдохновлялся «Властелином колец» Питера Джексона

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Канадский режиссёр Дени Вильнёв дал большое интервью изданию Vanity Fair. В нём постановщик в том числе рассказал о создании дилогии «Дюна» на основе произведений Фрэнка Герберта.

Как оказалось, при разработке обеих картин Вильнёв вдохновлялся подходом Питера Джексона к трилогии «Властелин колец». Канадец стремился с таким же уважением подойти к оригинальным фантастическим книгам, максимально качественно перенеся «Дюну» на большой экран.

Когда я увидел трилогию «Властелин колец» Питера Джексона, я почувствовал столько уважения к книге, столько любви к книге. Если моя «Дюна» сможет привлечь людей к прочтению оригинальных книг, это будет здорово. В конце концов, это моя цель.

Вильнёв также рассказал о состоянии производства третьей «Дюны». Сейчас идёт написание сценария, а продолжить историю Пола Атрейдеса постановщик планирует руками другого режиссёра, которому он передаст эстафетную палочку.