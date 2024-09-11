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«Он мой герой»: Дэнзел Вашингтон почтил память актёра Джеймса Эрла Джонса

«Он мой герой»: Дэнзел Вашингтон почтил память актёра Джеймса Эрла Джонса
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Американский актёр Дэнзел Вашингтон почтил память Джеймса Эрла Джонса — одного из самых известных актёров Голливуда. Он дебютировал в кино в 1963 году с фильмом «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», но наиболее известен он по роли Дарта Вейдера в «Звёздных войнах».

Вашингтон заявил, что его карьера в актёрском колледже началась именно после просмотра фильмов с Джонсом, а также книги «Император Джонс» Юджина О'Нила. Актёр стремился походить на голливудскую звезду практически во всём.

Он мой герой. Моя театральная карьера в колледже началась с «Императора Джонса» и «Отелло» с Джеймсом Эрлом Джонсом. Я не собирался быть таким большим, как он. Я хотел походить на него. Он был для меня всем, как для начинающего актёра. Он был тем, кем я хотел стать.

Джеймс Эрл Джонс умер утром 9 сентября в своём доме в Датчессе (округ Нью-Йорк). Ему было 93 года.

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