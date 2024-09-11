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Иэн Маккеллен заявил, что «Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет в двух частях

Иэн Маккеллен заявил, что «Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет в двух частях
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Британский актёр Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», поделился новыми подробностями «Охоты на Голлума», следующей картины по культовой вселенной. Артист побывал гостем передачи This Morning и рассказал, что Warner Bros. планирует выпустить сразу два фильма про знаменитого персонажа.

Маккеллен вновь отметил, что почти ничего не знает о будущем киновселенной, потому что ещё даже не читал сценарий. Однако 85-летний артист с радостью бы отправился в Новую Зеландию на съёмки новой части саги.

Мне сказали, что будет два фильма. Мне, наверное, не стоило это вам говорить. Я ещё не читал сценарий, я даже не знаю, где будут вестись съёмки. В наши дни я наверняка смогу записаться дома, в Лондоне. Но я бы лучше вновь отправился в Новую Зеландию.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» состоится в 2026 году, главную роль сыграет Энди Сёркис, он же выступит режиссёром ленты. Съёмки должны начаться уже в следующем году.

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