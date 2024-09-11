«Наша Russia» вернётся 8 марта в виде полнометражного фильма

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделились деталями перезапуска передачи «Наша Russia». Знаменитое шоу вернётся в формате мюзикла уже 8 марта — его можно будет посмотреть как на стриминговых сервисах, так и по телевизору.

Проект под названием «Наша Раша. 8 марта» покажет «весёлые размышления» героев Михаила Галустяна и Сергея Светлакова на тему женщин и самого праздника. Также зрителей ждут тематические скетчи с любимыми персонажами и музыкальные клипы с участием известных артистов, в том числе Григория Лепса и Филиппа Киркорова.

Создатели передачи сравнили будущий спецвыпуск с новогодней комедией «Иван Васильевич меняет всё», основанной на исторической комедии Леонида Гайдая. Её суммарный охват в эфире и на видеосервисах составил около 42,5 млн человек в новогодние праздники.