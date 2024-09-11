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Актёр Джон Легуизамо подтвердил работу над «Ледниковым периодом 6»

Актёр Джон Легуизамо подтвердил работу над «Ледниковым периодом 6»
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Колумбийский актёр Джон Легуизамо заявил, что компания Disney уже начала работу над «Ледниковым периодом 6» — продолжением знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад во времена Ледникового периода. В какой стадии находится разработка мультфильма, неизвестно.

Сам Легуизамо очень рад вернуться к роли ленивца Сида. При этом какими-либо деталями актёр так и не поделился.

Я так рад это слышать. Мы собираемся снять «Ледниковый период 6».

О существовании «Ледникового периода 6» известно ещё с 2022 года — упоминание об этом обнаружили в репертуаре онлайн-кинотеатра Disney+. Оригинальные мультфильмы разрабатывала студия Blue Sky, однако в 2021 году она была закрыта — своё решение в Disney оправдали пандемийными издержками. Судя по всему, продолжением займётся внутренняя команда Walt Disney Animation Studios.

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