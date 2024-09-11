Никита Михалков планирует запустить Евразийский «Оскар» осенью 2025 года

Российский режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о статусе учреждения Евразийского «Оскара». В интервью ТАСС постановщик заявил, что первое вручение Евразийской кинопремии планируется провести осенью 2025 года.

Надеюсь, что в этом году будет презентация академии и приза и что где-то осенью [2025 года] будет первая церемония вручения Евразийской кинопремии. Она, скорее всего, пройдёт в Москве. В целом эта церемония должна проходить по очереди в странах, которые войдут в Евразийскую киноакадемию.

По словам режиссёра, киноакадемия объединит те страны, которые «придерживаются традиционных нравственных ценностей». Сейчас уже есть договорённость с Ираном и Китаем.

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая станет аналогом «Оскара», Михалков выступил в 2022 году. По задумке в ней примут участие все кинематографические державы Евразии, включая Китай, Индию и Корею.