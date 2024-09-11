Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 8
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Никита Михалков планирует запустить Евразийский «Оскар» осенью 2025 года

Никита Михалков планирует запустить Евразийский «Оскар» осенью 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Российский режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о статусе учреждения Евразийского «Оскара». В интервью ТАСС постановщик заявил, что первое вручение Евразийской кинопремии планируется провести осенью 2025 года.

Надеюсь, что в этом году будет презентация академии и приза и что где-то осенью [2025 года] будет первая церемония вручения Евразийской кинопремии. Она, скорее всего, пройдёт в Москве. В целом эта церемония должна проходить по очереди в странах, которые войдут в Евразийскую киноакадемию.

По словам режиссёра, киноакадемия объединит те страны, которые «придерживаются традиционных нравственных ценностей». Сейчас уже есть договорённость с Ираном и Китаем.

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая станет аналогом «Оскара», Михалков выступил в 2022 году. По задумке в ней примут участие все кинематографические державы Евразии, включая Китай, Индию и Корею.

Материалы по теме
Каким получилось продолжение «Ворониных»: сериал «Костя — Вера»
Каким получилось продолжение «Ворониных»: сериал «Костя — Вера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android