«Неужели Apple укусила Sony?» Игроки раскритиковали анонс PS5 Pro

10 сентября компания Sony представила PlayStation 5 Pro — улучшенную версию консоли PlayStation 5. Устройство поступит в продажу 7 ноября по рекомендуемой цене в $ 700 (или € 800) вместо $ 500 за оригинальный гаджет.

Геймеры встретили анонс устройства в основном негативно: ролик с анонсом консоли на YouTube собрал более 160 тыс. дизлайков при 52 тыс. лайков. Пользователи крайне недовольны высокой ценой устройства, а также отсутствием дисковода и подставки, которые необходимо приобретать отдельно. Кроме того, юзеры так и не увидели значительной разницы между обычной PS5 и PS5 Pro в продемонстрированных играх.

Фото: YouTube

Что пишут пользователи об анонсе PS5 Pro

700 долларов — это какое-то безумие.

Неужели Apple укусила Sony? Консоль за 700 долларов без дисковода и подставки.

Консоль за 700 долларов с подставкой за 30 долларов и дисководом за 80 долларов. Мы вернулись к эре PS3.

Не могу поверить, что Sony просит 700 долларов за консоль без дисковода. О чём они думали?

PS6 будет продаваться без геймпада, а PS7 выйдет по частям, чтобы пользователи сами собирали её.

За 700 долларов можно собрать неплохой ПК.

Подробнее о PS5 Pro мы рассказали в отдельном материале. В ближайшие месяцы Sony сообщит все детали будущего устройства.