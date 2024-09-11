Стартовали съёмки фантастики «(Не) искусственный интеллект» со звездой «Слова пацана»

Кинокомпании СТВ и Red Star Films объявили о старте съёмок «(Не) искусственный интеллект». Премьера фантастического приключения состоится в 2025 году в кинотеатрах России.

Сюжет ленты расскажет историю 17-летнего студента Жени, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берёт управление на себе и принимает решение сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, Жене придётся найти с искусственным интеллектом общий язык.

Главные роли в фильме сыграют Леон Кемстач («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Александр Самойленко («Холоп 2»), Игорь Жижикин («Мажор»), Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Чадов («Своя война. Шторм в пустыне»).