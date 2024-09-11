Шумоподавление в наушниках AirPods 4 работает в два раза хуже, чем в AirPods Pro

9 сентября компания Apple представила AirPods 4 — новое поколение своих беспроводных наушников. Одной из главных особенностей аксессуара стало подавление сторонних шумов во время прослушивания аудио. Ранее это была эксклюзивная технология для AirPods Pro.

Как обратили внимание в издании 9toMac, функция шумоподавления в AirPods 4 будет всё же не такой эффективной, как в AirPods Pro 2. Дело здесь в конструкции: внутриканальные «Про» куда больше подходят для подавления других звуков, чем обычные вкладыши. Об этом Apple сообщила на официальном сайте, отметив, что шумоподавление AirPods Pro примерно в два раза лучше, чем в AirPods 4.

Базовые AirPods 4 поступят в продажу 20 сентября по цене в $ 129 (около 12 тысяч рублей), более продвинутая версия гаджета с подавлением шумов обойдётся в $ 179 (около 16 тысяч рублей).