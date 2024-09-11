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«Надеюсь, что замен не будет»: RodjER — о провале Team Spirit на The International 2024

«Надеюсь, что замен не будет»: RodjER — о провале Team Spirit на The International 2024
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Бывший про-игрок и аналитик Владимир RodjER Никогосян призвал поддержать Team Spirit после неудачного выступления на The International 2024, главном турнире по Dota 2.

Роджер также отметил, что игроки не стали искать внешних причин провала, и понадеялся на сохранение состава.

Ребята из Team Spirit как никогда нуждаются сейчас в нашей поддержке. Для меня они абсолютные легенды, сильнейшая команда мира за всю историю «Доты» в своей пиковой форме. Надеюсь, что замен не будет и они продолжат играть вместе. Отдельный респект команде — имеют мужество признать, что плохо играли и драфтили, а не подводят к внешним факторам. Stay strong!

Вчера вечером Team Spirit уступила Xtreme Gaming и заняла 9–12-е место на The International 2024, лишившись последних шансов защитить титул чемпионов мира.

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