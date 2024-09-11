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Министерство культуры назвало причину, почему фильм «Рыжий» не выйдет в России

Министерство культуры назвало причину, почему фильм «Рыжий» не выйдет в России
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На этой неделе кинокомпания «Пионер» объявила, что Министерство культуры России не выдало фильму «Рыжий» прокатное удостоверение в стране. Теперь ситуацию прокомментировали представители ведомства в разговоре с изданием ТАСС.

Отмечается, что причина подобного решения связана с федеральным законом «О связи», а если быть более конкретным, то «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Точный мотив невыдачи прокатного удостоверения неизвестен.

Действие «Рыжего» разворачиваются в конце 1990-х. Молодые поэты ищут способы, как заработать на жизнь словом. Среди них есть Борис Рыжий. Он может договориться с местными бандитами, а потом поехать за премией «Антибукер». Лента расскажет историю его взаимоотношений с семьёй, друзьями и поиска признания.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Алёхин, Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин. Режиссёром выступил Семён Серзин.

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