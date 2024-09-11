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Стартовали съёмки комедии «Хутор» с Гошей Куценко

Стартовали съёмки комедии «Хутор» с Гошей Куценко
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На этой неделе стартовали съёмки комедийного фильма «Хутор» с Гошей Куценко. Ко всему прочему, было опубликовано несколько кадров с площадки.

Лента расскажет историю бегущего от долгов Артёма и руководителя загадочной общины Бати. Первый хочет «стереть» неудобное прошлое, а второй – исправить свои грехи и найти давно пропавшего сына. Их случайная встреча перевернёт не только их жизни, но жизни всех обитателей Хутора.

Также в актёрский состав вошли Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Арина Постникова, Игорь Коровин, Александр Югов, Илья Хвостиков, Иван Лаврухин и другие.

Премьера картины «Хутор» состоится в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале ТНТ в 2025 году. Точная дата пока неизвестна.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

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