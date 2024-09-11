На этой неделе завершилась открытая бета Call of Duty: Black Ops 6. Она была доступна абсолютно всем игрокам со всех платформ. Теперь разработчики игры из Activision отчитались об успехах проекта. При составлении статистики авторы учитывали данные, которые собрали в период с 30 августа по 9 сентября.

Авторы объявили, что бета Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной в серии шутеров сразу по четырём показателям: по числу игроков, количеству проведённых часов, по среднему времени онлайн на игрока и по количеству сыгранных матчей.

Фото: Activision

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В состав шутера войдёт три режима: сюжетная кампания, классический зомби-режим с раундами и классический мультиплеер.