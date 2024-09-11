Призовой фонд The International 2024 по Dota 2 превысил $ 2,5 млн

Общий призовой фонд чемпионата мира The International 2024 по «Доте» преодолел отметку в $ 2,5 млн. Это произошло спустя 19 дней после старта продаж компендиума — внутриигрового предмета с атрибутикой турнира.

За неполные три недели игроки довели призовой фонд cо стартовых $ 1,6 млн до $ 2 501 295, увеличив его на $ 900 тыс. Это значит, что всегда Valve продала компендиумов на $ 3,6 млн — это худший результат в истории.

Фото: Valve

Первый компендиум к The International появился в 2013 году. Тогда Valve и игрокам удалось увеличить призовой до $ 2,8 млн. Сейчас до конца турнира остаётся менее недели, и каждый день сумма растёт на 10–15 тыс. долларов — вероятно, финальный призовой составит не более $ 2,6 млн.