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«По поводу Mira много слухов»: Maelstorm — о том, кто может уйти из Team Spirit после TI13

Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов поразмышлял на тему замен в Team Spirit после неудачного выступления на The International 2024 по Dota 2.

Эксперт отметил, что вопрос об изменениях в составе «уже практически решён» — если кто-то хотел уйти после провала на турнире, то он это сделает.

Сейчас по поводу Mira много слухов, он сам вкидывал, что это вроде как его решение, но может он и не захочет уйти, а может, и уйдёт. Сложно сказать на самом деле, мы же не знаем, что там происходит внутри. Даже по влогам не особо понятно, что там кто-то куда-то собирается.

Маел также вспомнил, что о завершении карьеры ранее раздумывал капитан Ярослав Miposhka Найдёнов.

Miposhka говорил, что, может быть, завяжет, то есть вообще уйдёт в никуда. Я думаю, что сейчас сами игроки уже знают, какое решение за ними, но они его ещё должны принять и полностью переварить, а потом уже опубликовать. Поэтому пару недель ждём, когда оно уже устаканится в головах игроков, во внутренних обсуждениях, у менеджмента, и тогда будет официальный анонс.

Вчера вечером Team Spirit уступила Xtreme Gaming и заняла 9–12-е место на The International 2024, лишившись последних шансов защитить титул чемпионов мира.