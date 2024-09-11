Правительство Беларуси подозревает игру Pokemon Go в сборе сведений о военных объектах

Недавно представитель министерства обороны Беларуси Александр Иванов принял участие в ток-шоу «По существу». В ходе него начальник отдела главного управления идеологической работы заявил, что ведомство подозревает мобильную игру Pokemon Go в сборе сведений о военных объектах.

Давайте возьмём игру Pokemon Go, да? Лет там 10 назад она была очень популярна. В чём заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких-то покемонов редких, собираешь в коллекцию. Где было больше всего покемонов в то время, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлётно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Это не развединформация?

Естественно, никаких доказательств для подтверждения своих слов Иванов не привёл. Напомним, с марта 2022 года серверы Pokemon Go перестали работать как в России, так и в Беларуси.