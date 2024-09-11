Приложения для Android могут потребовать установку только из Google Play

Корпорация Google выпустила инструментарий API, который предназачен для разработчиков Android-приложений. Свежая функция будет проверять версию программы на подлинность: если она окажется установлена из неофициального источника, то заблокирует к нему доступ.

Как сообщают журналисты издания Android Authority, инструментарий API уже используется в ряде игр и приложений. Также это значит, что потенциально разработчики смогут блокировать те версии программ, которые были установлены из сторонних магазинов.

Работает это так, что сначала пользователь устанавливает на своё устройство приложение, которое не хочет/не может приобрести в Google Play. API y распознаёт это и выводит на экран сообщение: «‎Купите приложение в Google Play». Если пользователь отказывается, то алгоритм блокирует доступ к приложению/игре.