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«Результат более-менее»: LighTofHeaveN высказался о Team Spirit на The International 2024

Победитель The International 2011 по «Доте» Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов считает результат Team Spirit на TI13 в Копенгагене закономерным.

В разговоре с редакцией «Чемпионата» бывший про-игрок и аналитик отметил, что у «драконов» изначально были не очень высокие шансы защитить титул.

На текущий момент у Team Spirit были довольно низкие шансы взять чемпионство в третий раз. На мой взгляд, топ-12 — результат более-менее. Очень хочется, чтобы наши ребята стали первыми трёхкратными чемпионами, но в условиях регулярно меняющейся меты и наличия жёсткой конкуренции придётся приложить больше усилий.

Российско-украинский состав Team Spirit занял 9–12-е место на The International 2024. В плей-офф главного турнира по Dota 2 «драконы» уступили американской nouns и Xtreme Gaming из Китая.