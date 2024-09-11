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Хэлли Берри недовольна отсутствием «Оскара» у чернокожих актрис

Хэлли Берри недовольна отсутствием «Оскара» у чернокожих актрис
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Недавно Хэлли Берри («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Умри, но не сейчас») пообщалась с журналистами издания Marie Claire. В ходе разговора звезда затронула тему своего статуса первой темнокожей актрисы в истории, получившей «Оскар» за главную роль в фильме.

По словам Берри, её сильно огорчает тот факт, что с 2002 года она выступает единственной темнокожей актрисой с подобной наградой.

Я огорчаюсь из-за этого факта год за годом. И это, естественно, не по причине того, что нет никого достойного.

Хэлли Берри получила «Оскар» за главную роль в картине «Бал монстров». Лента рассказывает о Хэнке, который гордится своей редкой профессией и рассчитывает, что его сын Сонни продолжит семейную династию палачей. Из-за того, что всё в жизни у него навязано отцом, Хэнк ненавидит и его, и окружающих, включая собственного сына. Как в своё время отец Хэнка, так и сам Хэнк заставляет быть палачом сына, не интересуясь его мнением.

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