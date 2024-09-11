«Лучше об этом не думать»: RAMZES666 о маленьких призовых The International 2024 по Dota 2

Оффлейнер Tundra Esports Роман RAMZES666 Кушнарёв во время совместного стрима с NIx затронул тему низких призовых на The International 2024 по Dota 2.

Российский киберспортсмен напомнил, что участники главного турнира по «Доте» должны будут заплатить большой налог в Дании, где и проходит «Инт».

Призовой такой себе, так ещё и налоги в Дании. Мы играем за Aegis, за трофей. Какой налог? Не хочу слышать, я буду плакать. Пишут, что 32%. А ещё и в России сейчас налоги. Короче, играем за кайф просто. Лучше об этом не думать. Как за EPL прилетит.

Призовой The International 2024 по Dota 2 составляет $2,5 млн — это худший показатель с 2013 года, когда была введена система компендиума.

На текущий момент команда RAMZES666 обеспечила себе 5–6 место и $ 87 тыс. призовых. Даже если организация откажется от своей доли и разделит всю сумму между игроками, после выплаты налогов в Дании у каждого останется не более $ 10 тыс.