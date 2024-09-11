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Новый трейлер «Гладиатора 2» Ридли Скотта выйдет 23 сентября

Новый трейлер «Гладиатора 2» Ридли Скотта выйдет 23 сентября
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Недавно Дензел Вашингтон («Великий уравнитель», «Гнев») дал новое интервью журналистам издания Variety. В ходе разговора актёр раскрыл, что новый эпичный трейлер «Гладиатора 2» Ридли Скотта выйдет уже 23 сентября.

По словам Вашингтона, Пол Мескаль и Педро Паскаль проделали огромную работу для этого ролика. В это же время ему приходилось только «крутить в руках кубок и величественно попивать из него».

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Дата премьера в кинотеатрах России пока не раскрывается.

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