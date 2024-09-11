Вышел новый русский трейлер хоррора «Никогда не отпускай» с Хэлли Берри

На этой неделе вышел новый дублированный трейлер хоррора «Никогда не отпускай» с Хэлли Берри в главной роли. В ролике показали главных героев картины и ряд пугающих эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «ыыы».

Фильм расскажет о матери двоих сыновей, которая защищает их от неизвестного зла. Для этого все члены семьи связываются верёвками — но, когда один из мальчиков задаётся вопросом, реально ли зло, и снимает их, начинается борьба за выживание.

Также в актёрский состав вошли Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Б. Дженкинс, Перси Даггс IV и другие. Режиссёром выступил Александр Ажа («Девятая жизнь Луи Дракса»).

Мировая премьера хоррора состоится 27 сентября. Дата выхода в российском прокате пока не раскрывается.