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Игроки скупают съёмный дисковод для PS5 после анонса PS5 Pro

Игроки скупают съёмный дисковод для PS5 после анонса PS5 Pro
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10 сентября компания Sony анонсировала PlayStation 5 Pro — улучшенную версию консоли PlayStation 5, предназначенную для энтузиастов. Устройство поступит в продажу 7 ноября по рекомендуемой цене в $ 699.

Тем временем игроки начали готовиться к релизу гаджета, приобретая съёмные дисководы. Дело в том, что они не поставляются в комплекте, поэтому многие геймеры заранее приобрели аксессуар. Высокий спрос на запчасть привёл к тому, что съёмный дисковод занял восьмую строчку в категории «Видеоигры» в американском сервисе Amazon. Кроме того, его полностью раскупили в сети Best Buy.

Зарубежные СМИ отмечают, что съёмный дисковод и ранее был довольно популярным товаром благодаря PS5 Slim. Однако именно после анонса PS5 Pro спрос на устройство превысил прошлые показатели.

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