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Sony начнёт продавать восстановленные PS5 и геймпады DualSense

Sony начнёт продавать восстановленные PS5 и геймпады DualSense
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Журналисты издания VGC обратили внимание, что на официальном сайте Sony появилась страница с восстановленными PS5 и геймпадами DualSense. Описание на сайте гласит, что данные версии устройств не отличаются от новых.

Отмечается, что представители компании сами их ремонтируют, заменяют при необходимости запчасти, проверяют работоспособность и предоставляют гарантию. К примеру, стоимость восстановленной PS5 с дисководом составит $ 400, а PS5 без дисковода – $ 350. Новые модели каждой из версий стоят на $ 100 больше.

Что касается отремонтированных геймпадов DualSense, то их можно будет приобрести за $ 60-65 в зависимости от цвета. Сроки и дата начала продаж восстановленных устройств пока не раскрываются.

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