FISSURE проведёт 13 крупных турниров по Dota 2 в 2025 и 2026 годах
Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил о проведении 13 крупных турниров по Dota 2 в следующие два года.
В 2025 году компания организует четыре онлайн-турнира серии FISSURE Universe и два LAN-ивента новой серии FISSURE PLAYGROUND — вероятно, они заменят BetBoom Dacha.
Расписание турниров FISSURE по Dota 2 на 2025 год:
- с 24 января по 2 февраля: FISSURE PLAYGROUND, призовой фонд — $ 1 млн;
- с 18 по 27 марта: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 650 тыс.;
- с 27 июня по 6 июля: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 250 тыс.;
- со 2 по 10 августа: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 250 тыс.;
- с 24 октября по 2 ноября: FISSURE PLAYGROUND, призовой фонд — $ 1 млн;
- с 16 по 22 декабря: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 250 тыс.
Ещё семь турниров FISSURE проведёт в 2026 году. Пока о них известны только даты — ивенты будут проходить раз в полтора-два месяца, каждый – по 7-10 дней.
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