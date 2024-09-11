FISSURE проведёт 13 крупных турниров по Dota 2 в 2025 и 2026 годах

Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил о проведении 13 крупных турниров по Dota 2 в следующие два года.

В 2025 году компания организует четыре онлайн-турнира серии FISSURE Universe и два LAN-ивента новой серии FISSURE PLAYGROUND — вероятно, они заменят BetBoom Dacha.

Расписание турниров FISSURE по Dota 2 на 2025 год:

с 24 января по 2 февраля: FISSURE PLAYGROUND, призовой фонд — $ 1 млн;

с 18 по 27 марта: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 650 тыс.;

с 27 июня по 6 июля: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 250 тыс.;

со 2 по 10 августа: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 250 тыс.;

с 24 октября по 2 ноября: FISSURE PLAYGROUND, призовой фонд — $ 1 млн;

с 16 по 22 декабря: FISSURE Universe, призовой фонд — $ 250 тыс.

Ещё семь турниров FISSURE проведёт в 2026 году. Пока о них известны только даты — ивенты будут проходить раз в полтора-два месяца, каждый – по 7-10 дней.