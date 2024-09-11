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На ESL Pro League S20 сыграли самую длинную карту в истории CS 2 — итоговый счёт 37:34

Первая игра матча между Fnatic и M80 в рамках престижного турнира ESL Pro League Season 20 продолжалась 2 часа 53 минуты — это рекорд для соревнований подобного уровня по Counter-Strike 2.

На карте Anubis коллективы завершили основное время вничью (12:12), а затем не могли выявить сильнейшего в семи сериях дополнительных раундов. На восьмых «допах» сильнее оказалась M80 (37:34). 71 раунд и 173 минуты — самая длинная карта в истории CS 2.

Фото: Valve

После небольшой паузы командам предстоит вторая карта — Inferno. Если Fnatic удастся сравнять счёт, то победитель определится на Ancient. Выигравшая команда гарантированно сыграет в стадии плей-офф.

ESL Pro League Season 20 проходит на Мальте с 3 по 22 сентября. Призовой фонд глобального ивента составляет $ 750 тыс.