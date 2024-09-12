Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«К сожалению, были не в форме «драконы»: KingR — о Team Spirit на TI 2024 по «Доте»

Бывший профессиональный игрок Ринат KingR Абдуллин специально для «Чемпионата» высказался о системе проведения топ-турнира The International 2024 по Dota 2, а также оценил расклад сил в плей-офф соревнования.

Перед стартом плей-офф аналитик дал финальную оценку системе проведения турнира, вокруг которой ходило много споров:

Система и вправду сомнительная. Но, в общем, лучших определила. Всегда будут какие-то погрешности, просто условные «спириты», которых многим не хватает в топ-8, проиграли две серии в играх, которые что-то решали. В любой системе, проигрывая дважды в плей-офф, ты вылетаешь… К сожалению, были не в форме «драконы».

Также кастер ранжировал финальную восьмёрку участников «Инта» по следующим категориям: фавориты, претенденты и «пассажиры»:

На мой взгляд, Team Liquid — главный фаворит, хоть мне и не нравится эта команда… Если ранжировать коллективы, то пусть будет так: фавориты — Team Liquid, Gaimin Gladiators; претенденты — Tundra Esports, Cloud9, Team Falcons, Xtreme Gaming; «пассажиры» — BetBoom Team, Aurora.

Финальная часть The International 2024 по «Доте» пройдёт с 13 по 15 сентября в Копенгагене, Дания, на Royal Arena.