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«Прекрасная была команда!» Аналитик LastHero — о будущем Team Spirit в «Доте»

Аналитик Олег LastHero Демидович специально для «Чемпионата» поделился мыслями о перспективах текущего ростера Team Spirit в Dota 2, а также оценил шансы BetBoom Team в плей-офф The International 2024.

Сначала бывший киберспортсмен порассуждал о будущем чемпионского состава Team Spirit после того, как команда заняла 9-12-е место на главном турнире года:

Патч не подходит для исполнителей, которые стоят на сложной линии. Приоритет героев неудачный, что мы, собственно, видели в играх с nouns и Xtreme Gaming. И надо понимать, что команда очень давно играет вместе, и, по моим ощущениям, это был тот самый last dance для этого состава. Всё хорошее рано или поздно заканчивается. Думаю, что если на рынке будут хорошие исполнители, то мы увидим большой «решаффл» или же слияние частичек состава Yellow Submarine с нынешним ростером «Спиритов» при условии, что у кого-то ещё будет запал побеждать!

Сложно искать мотивацию, когда выиграл такое количество турниров. Прекрасная была команда! Огромнейший респект менеджменту и, конечно же, игрокам, которые на протяжении такого долгого времени радовали нас крутейшим перформансом!

Кроме этого, экс-киберспортсмен оценил перспективы BetBoom Team на «Инте»:

У BetBoom Team проблемы были всегда, так что им это не впервой. Однако стоит отметить, что с «драфтами» у них в целом в последнее время всё в порядке, да и серия в групповой стадии была очень близкая против Falcons!

Конечно же, буду болеть за наших ребят, но шансов, будем честны, не очень много, ведь на протяжении всего сезона BB ни разу не выигрывала серию у Team Falcons. На пути у BB, помимо Falcons, ещё и Xtreme Gaming, а такой сетки, как говорится, и врагу не пожелаешь.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2,5 млн.