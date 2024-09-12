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В Steam вышли новые семейные группы для совместного доступа к играм

В Steam вышли новые семейные группы для совместного доступа к играм
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12 сентября в Steam вышли семейные группы — набор новых и уже существующих семейных функций между разными профилями лаунчера. Опция уже доступна всем пользователям магазина и позволяет делиться играми друг с другом при нахождении в одной семье.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Семейные группы Steam пришли на замену Steam Family Sharing и функции семейного просмотра, которые ранее позволяли запускать проекты из библиотеки пользователей одной семьи. Теперь для доступа к играм из другого аккаунта достаточно создать новую семейную группу и пригласить в неё до пяти участников из одного региона. Если страна приглашённого участника отличается от членов семьи, то он не сможет стать членом группы.

Запускать игры теперь можно даже в том случае, если её владелец сам во что-нибудь играет. Однако для этого должна быть свободная копия проекта, которая не запущена у другого члена семьи.

Разработчики также доработали функцию родительского контроля — теперь родители могут настроить доступ ребёнка к определённым играм и ограничивать доступное для проведения в них время. Дети также могут предлагать взрослым приобрести тот или иной проект, после чего он появится в их библиотеках.

С полной информацией о функции семейных групп можно ознакомиться на специальной странице в Steam.

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