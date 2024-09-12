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Расписание топ-турнира ESL Pro League S20 по Counter-Stirke 2 на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, продолжится групповой этап топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

По итогам сегодняшних матчей станут известны первые участники плей-офф от группы D, в которой играет в том числе и российская Virtus.pro:

Расписание матчей ESL Pro League S20 по CS2 на 12 сентября, четверг:

14:30. Группа D, нижняя сетка, RED Canids (Бразилия) — ENCE (Европа);

14:30. Группа D, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);

17:30. Группа D, нижняя сетка, Team Falcons (Дания) — ATOX Esports (Монголия);

17:30. Группа D, верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Liquid (Северная Америка);

— Team Liquid (Северная Америка); 20:30. Группа C, нижняя сетка, Fnatic (Европа) — BIG (Германия);

20:30. Группа C, нижняя сетка, MOUZ (Европа) — Complexity Gaming (США).

Чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.