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ESL Pro League. Стрим B. День 9
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14:30 Мск
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Расписание игр EPL S20 по CS2 на 12 сентября (ЕПЛ по КС)

Расписание топ-турнира ESL Pro League S20 по Counter-Stirke 2 на 12 сентября
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Сегодня, 12 сентября, продолжится групповой этап топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

По итогам сегодняшних матчей станут известны первые участники плей-офф от группы D, в которой играет в том числе и российская Virtus.pro:

Расписание матчей ESL Pro League S20 по CS2 на 12 сентября, четверг:

  • 14:30. Группа D, нижняя сетка, RED Canids (Бразилия) — ENCE (Европа);
  • 14:30. Группа D, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 17:30. Группа D, нижняя сетка, Team Falcons (Дания) — ATOX Esports (Монголия);
  • 17:30. Группа D, верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Liquid (Северная Америка);
  • 20:30. Группа C, нижняя сетка, Fnatic (Европа) — BIG (Германия);
  • 20:30. Группа C, нижняя сетка, MOUZ (Европа) — Complexity Gaming (США).

Чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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