Расписание первого дня финальной стадии The International 2024 по «Доте»

Сегодня, 13 сентября, в Копенгагене начнётся вторая часть плей-офф The International 2024 по Dota 2, которая будет проходить в Royal Arena со зрителями.

Помимо четырёх матчей, от первого дня завершающей стадии ивента ожидается традиционное открытие The International. Все игры пройдут в формате «до двух побед» (best-of-3). Команды, проигравшие в нижней сетке, покинут чемпионат.

Расписание матчей TI 2024 по «Доте» на пятницу, 13 сентября:

10:30. Пре-шоу The International 2024;

11:00. Церемония открытия The International 2024;

11:??.. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);

— Team Falcons (Ближний Восток); 14:00. Нижняя сетка, Aurora (Таиланд) — Xtreme Gaming (Китай);

17:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Швеция) — Cloud9 (Европа);

20:00. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа).

Международный чемпионат TI 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших коллективов мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.