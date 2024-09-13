Расписание первого дня финальной стадии The International 2024 по «Доте»
Сегодня, 13 сентября, в Копенгагене начнётся вторая часть плей-офф The International 2024 по Dota 2, которая будет проходить в Royal Arena со зрителями.
Помимо четырёх матчей, от первого дня завершающей стадии ивента ожидается традиционное открытие The International. Все игры пройдут в формате «до двух побед» (best-of-3). Команды, проигравшие в нижней сетке, покинут чемпионат.
Расписание матчей TI 2024 по «Доте» на пятницу, 13 сентября:
- 10:30. Пре-шоу The International 2024;
- 11:00. Церемония открытия The International 2024;
- 11:??.. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 14:00. Нижняя сетка, Aurora (Таиланд) — Xtreme Gaming (Китай);
- 17:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Швеция) — Cloud9 (Европа);
- 20:00. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа).
Международный чемпионат TI 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших коллективов мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.
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