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В кинотеатрах России вышел боевик «Игра киллера» с Дэйвом Батистой

В кинотеатрах России вышел боевик «Игра киллера» с Дэйвом Батистой
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12 сентября в России состоялась официальная премьера боевика «Игра киллера» с Дэйвом Батистой. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Игра киллера» рассказывает о киллере Джо Флуде, у которого врачи обнаруживают неизлечимую болезнь. Чтобы избежать мучительной смерти, главный герой решает нанять других киллеров для убийства самого себя, однако по какой-то причине исполнители нападают на его бывшую девушку.

Вместе с Батистой в ленте сыграли София Бутелла («Мятежная луна»), Бен Кингсли («Ганди»), Скотт Эдкинс («Джон Уик 4»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики») и другие актёры. Режиссёром выступил Дж. Дж. Перри, известный по «Дневной смене».

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