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Состоялась премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» — вышли сразу две серии

Состоялась премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» — вышли сразу две серии
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12 сентября в онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой. Для просмотра уже доступна два эпизода, остальные девять серий будут выходить еженедельно по четвергам.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет сериала рассказывает о 30-летней девушке Анне. У неё состоявшаяся карьера маркетолога и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала её, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Анна встречает нового избранника, сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в её жизни не случайна.

В новом сезоне Аня начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым.

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