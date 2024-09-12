«Он меня немного достал»: Колин Фаррелл — о роли Пингвина в сериале от HBO

Уже совсем скоро состоится премьера сериала «Пингвин» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу расскажет о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Исполнитель главной роли Колин Фаррелл поделился своими впечатлениями со съёмок шоу. Как оказалось, долгий процесс нанесения грима и общая мрачная атмосфера шоу сильно сказались на нём. Актёр и сам не знает, хочет ли он сыграть героя в потенциальном втором сезоне, вспомнив своё желание больше никогда не надевать костюм Пингвина на съёмках шоу.

Я не знаю, хочу ли вернуться к Пингвину во втором сезоне. Не поймите меня неправильно – мне это нравилось – но он меня немного достал. К концу съёмок я постоянно жаловался, что хочу, чтобы всё скорее закончилось. Возможно, через год я соглашусь сыграть в продолжении. Но, когда закончились съёмки, я подумал, что больше никогда, чёрт возьми, не надену этот костюм.

Премьера сериала «Пингвин» состоится 19 сентября в онлайн-кинотеатре HBO Max. События шоу станут точкой отсчёта для «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном.