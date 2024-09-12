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«Опасный и сексуальный фильм»: Ана де Армас — о «Балерине» по «Джону Уику»

«Опасный и сексуальный фильм»: Ана де Армас — о «Балерине» по «Джону Уику»
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Актриса Ана де Армас поделилась своими впечатлениями от фильма «Балерина» — спин-оффа серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом. Девушка заявила, что совсем скоро выйдет трейлер ленты, который напомнит зрителям об оригинальной франшизе.

Сама де Армас уже видела ролик и считает его прекрасным. Что касается «Балерины», то это опасный, сексуальный фильм в стиле «Джона Уика». Девушка признала, что она в этом плане предвзята, однако фильм, по её мнению, выйдет потрясающим.

Мне сказали, что скоро выйдет трейлер. Я его уже видела, и он прекрасен. Я очень горжусь «Балериной». Это опасный и сексуальный фильм в духе «Джона Уика». Я думаю, люди будут удивлены. Конечно, я предвзята, но фильм мне действительно очень нравится. Он будет потрясающим.

Премьера «Балерины» состоится 6 июня 2025 года. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр франшизы. Как сообщают СМИ, недавние тестовые показы фильма полностью провалились.

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