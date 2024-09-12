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Рейтинги сериала «Властелин колец» падают, но Amazon всё ещё хочет выпустить пять сезонов

Рейтинги сериала «Властелин колец» падают, но Amazon всё ещё хочет выпустить пять сезонов
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Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало колонку, посвящённую сериалу «Властелин колец: Кольца власти». Журналисты поделились информацией о внутренних процессах в Amazon и будущем одного из самых дорогих шоу в истории.

Так, второй сезон шоу показал не настолько феноменальные рейтинг: 40 млн зрителей за 11 дней. Это большая цифра, однако она несколько меньше показателей первого сезона, который посмотрели 25 млн человек в день премьеры. В самой Amazon считают падение рейтингов приемлемым фактором, ведь другие флагманские шоу сервиса («Пацаны», «Фоллаут») также не смогли достичь показателей первого сезона «Властелина колец».

Таким образом, создатели шоу продолжают придерживаться плана по выпуску пяти больших сезонов. Шоураннер Патрик Маккей ранее также отмечал возросшие оценки продолжения: на Rotten Tomatoes у второго сезона 85% одобрения критиков (83% у первого сезона) и 58% от зрителей (38% у первого сезона).

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