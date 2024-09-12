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Bloodborne уже можно полностью пройти на ПК на эмуляторе PS4

Bloodborne уже можно полностью пройти на ПК на эмуляторе PS4
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Создатели эмулятора PlayStation 4 под названием shadPS4 продолжают вносить изменения в программу. С последними обновлениями авторы добились столь ощутимого прогресса, что теперь культовый экшен Bloodborne можно пройти на ПК от начала до конца. Ролик с актуальным билдом игры выложил канал Gamesmark.

Видео доступно на YouTube-канале Gamesmark. Права на видео принадлежат Sony.

Как сообщили создатели эмулятора, Bloodborne действительно уже проходима на ПК. Некоторым пользователям удалось завершить основной сюжет и дополнение The Old Hunters, однако на своём пути они встретили множество багов, графических артефактов и других проблем, свойственным ранним версиям эмуляторов.

Интересно, что впервые Bloodborne на эмуляторе shadPS4 удалось запустить в начале июля 2024 года — тогда всё ограничивалось главным меню. За два месяца команде разработчиков удалось добавить звук и текстуры, повысить частоту кадров и довести проект до играбельного состояния. Вполне возможно, что уже до конца года геймеры смогут пройти одну из лучших игр для PS4 на своих ПК без каких-либо проблем.

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