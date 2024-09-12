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Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли официально выйдет в России этой осенью

Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли официально выйдет в России этой осенью
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Кинокомпания «Парадиз» объявила о выходе фильма «Мария» в России. Ленту с Анджелиной Джоли можно будет посмотреть в кинотеатрах России с привычным русским дубляжом этой осенью, точную дату премьеры назовут позже.

Лента расскажет историю известной оперной певицы Марии Каллас, а события развернутся в 1970-х годах в Париже, на закате её карьеры. Женщину мучают галлюцинации, а дворецкий периодически двигает рояль из комнаты в комнату и рекомендует хозяйке дома обратиться к специалисту.

Картину впервые показали на Венецианском кинофестивале, где лента получила положительные отзывы критиков. Снял фильм чилийский режиссёр Пабло Ларраин, известный по другим биографическим картинам о знаменитых женщинах XX века: «Джеки» и «Спенсер».

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