В Санкт-Петербурге стартует Всероссийский фестиваль цифрового спорта

21-22 сентября в Санкт-Петербурге в «МЕГА Дыбенко» стартует Всероссийский фестиваль цифрового спорта. Проект SMP Racing Esports соберёт под одной крышей виртуальный футбол, хоккей, автогонки и авиасимуляторы.

Любой из гостей сможет попробовать себя в каждой из дисциплин. Более того, участников любительских турниров ждут разные призы.

В рамках первого этапа призовой фонд в зонах футбола и хоккея составит по 50 тыс. рублей. Побороться за него в EA Sports FC 24 и NHL 24 смогут все желающие – достаточно лишь пройти предварительную регистрацию (и успеть сделать это до того, как закончатся места в турнирной сетке).

В субботу хоккейная зона и футбольная Game Zone будут отданы под предварительные матчи в формате «один на один», а в воскресенье придёт время решающих сражений для финалистов.

Фестиваль цифрового спорта продлится до конца 2024 года. Его календарь насчитывает семь этапов в четырёх городах России. Узнать о турнире больше можно на его официальном сайте.