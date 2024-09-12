Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 9
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Санкт-Петербурге стартует Всероссийский фестиваль цифрового спорта

В Санкт-Петербурге стартует Всероссийский фестиваль цифрового спорта
Аудио-версия:
Комментарии

21-22 сентября в Санкт-Петербурге в «МЕГА Дыбенко» стартует Всероссийский фестиваль цифрового спорта. Проект SMP Racing Esports соберёт под одной крышей виртуальный футбол, хоккей, автогонки и авиасимуляторы.

Любой из гостей сможет попробовать себя в каждой из дисциплин. Более того, участников любительских турниров ждут разные призы.

В рамках первого этапа призовой фонд в зонах футбола и хоккея составит по 50 тыс. рублей. Побороться за него в EA Sports FC 24 и NHL 24 смогут все желающие – достаточно лишь пройти предварительную регистрацию (и успеть сделать это до того, как закончатся места в турнирной сетке).

В субботу хоккейная зона и футбольная Game Zone будут отданы под предварительные матчи в формате «один на один», а в воскресенье придёт время решающих сражений для финалистов.

Фестиваль цифрового спорта продлится до конца 2024 года. Его календарь насчитывает семь этапов в четырёх городах России. Узнать о турнире больше можно на его официальном сайте.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android