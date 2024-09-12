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Веном 3 (Последний танец) с Томом Харди — трейлер, дата выхода, о чём будет сюжет, когда выйдет в России

Вышел финальный трейлер фильма «Веном: Последний танец» — премьера 25 октября
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Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер фильма «Веном: Последний танец» с Томом Харди. Премьера ленты состоится 25 октября в кинотеатрах по всему миру: лента наверняка чуть позже доберётся и до России неофициальными способами.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entetainment. Права на видео принадлежат Sony.

События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли.

Также в ленте сыграли Стивен Грэм («Большой куш», «Ирландец»), Джуно Темпл («Искупление», «Тед Лассо») и Пегги Лу («Веном 2»). Режиссёром выступила Келли Марсел, сценаристка прошлых частей серии и «50 оттенков серого».

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