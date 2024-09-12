«Телеграм» начал сотрудничать с властями Франции после ареста Павла Дурова — СМИ

24 августа был задержан российский предприниматель Павел Дуров. Бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Спустя несколько дней предпринимателся освободили из-под стражи. Однако как сообщает издание Liberation, «Телеграм» всё же начал сотрудничать с правоохранительными органами Франции после ареста Дурова. Отмечается, что основатель платформы ответил на запросы в рамках нескольких уголовных дел и предоставил нужные данные.

Также сообщается, что полученная спецслужбами страны информация позволит существенно продвинуть расследования по нескольким текущим делам.