«Боюсь, кого-то одного заменят»: 1ceN1ce — о вылете Team Spirit с «Инта» по Dota 2

Киберспортивный комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков специально для «Чемпионата» подвёл промежуточные итоги The International 2024 по Dota 2.

Отмечая неожиданный вылет Team Spirit, эксперт выделил неудачные решения на стадии выбора персонажей.

Очень жаль, что Team Spirit, казалось бы, с хорошей игрой почему-то так просели по драфтам. При том сами ребята понимают это, но не на тех героях акцент сделали, что ли, как они сами во влоге говорят. Кто-то не попадает в мету со старта, а кто-то спотыкается два раза в ненужный момент, и этого достаточно, чтобы вылететь. Посмотрим, будут какие-то изменения в стане «драконов» или нет, боюсь, что кого-то одного заменят. На какой позиции — не осмелюсь предполагать.

1ceN1ce также сделал прогноз на финальную часть турнира: он предположил, что бороться за трофей будут Gamin Gladiators и Team Liquid.

Очень приятно удивили Cloud9 и Tundra, они уже в топ-6. Хотелось бы обе команды видеть в топ-3, но боюсь, что им этот пятидневный перерыв пойдёт во вред, а Liquid и GG — наоборот, на пользу. Поэтому осмелюсь сказать, что GG могут пробиться в финал, и если встретятся там с LIquid, то повтор финала EWC, хоть и не один в один, но может закончиться победой «гладиаторов».