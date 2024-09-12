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«Дэдпул и Росомаха» и «Головоломка 2» спасли кинотеатры России летом 2024 года — СМИ

«Дэдпул и Росомаха» и «Головоломка 2» спасли кинотеатры России летом 2024 года — СМИ
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Журналисты издания «Бюллетень кинопрокатчика» опросили представителей российских кинотеатров. Главной темой обсуждения стало то, как работал пиратский прокат фильмов в стране летом этого года. Оказалось, что ленты «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка 2» и «Гадкий я 4» принесли кинотеатрам основную прибыль.

Опрошенные участнкии рынка отмечают, что сборы нелегальных фильмов за последние три месяца сильно превосходили показатели официальных картин — это спасло кинотеатры летом, как и в прошлом году. Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» даже умудрился возглавлять бокс-офис России в августе на протяжении трёх недель подряд.

Также опрошенные представители кинотеатров заявили, что дубляж никогда не имел решающего значения для зрителя. Поэтому особой ценности «те самые голоса» не несут.

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