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Чемпионат Москвы по Dota 2 пройдёт на РЭД ЭКСПО

Федерация компьютерного спорта Москвы проведёт финал чемпионата столицы по Dota 2 на площадке РЭД ЭКСПО. Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.

В отборочных турнирах смогут принять участие профессиональные игроки и любители, зарегистрировавшиеся на платформе cybermos.ru. Всех участников и зрителей ждут незабываемые впечатления, зрелищные матчи и развлекательная программа.

По итогам будет сформирована сборная Москвы — она представит город на чемпионате России по киберспорту — 2025 и в других межрегиональных турнирах следующего года. Команда, составленная по итогам прошлогоднего турнира, стала чемпионом России. Призёрам чемпионата Москвы будут присвоены спортивные разряды.

Крупнейшая международная выставка игр РЭД ЭКСПО откроется 28 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо». РЭД ЭКСПО станет завершающим мероприятием в рамках «Недели игровой индустрии». Партнёрами выставки выступают российские разработчики и издатели игр: «Леста Игры», Astrum Entertainment, VK Play и 1С Game Studios.