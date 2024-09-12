Чемпионат Москвы по Dota 2 пройдёт на РЭД ЭКСПО

Федерация компьютерного спорта Москвы проведёт финал чемпионата столицы по Dota 2 на площадке РЭД ЭКСПО. Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.
В отборочных турнирах смогут принять участие профессиональные игроки и любители, зарегистрировавшиеся на платформе cybermos.ru. Всех участников и зрителей ждут незабываемые впечатления, зрелищные матчи и развлекательная программа.
По итогам будет сформирована сборная Москвы — она представит город на чемпионате России по киберспорту — 2025 и в других межрегиональных турнирах следующего года. Команда, составленная по итогам прошлогоднего турнира, стала чемпионом России. Призёрам чемпионата Москвы будут присвоены спортивные разряды.