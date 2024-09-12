Автор «Благих знамений» готов уйти из сериала из-за обвинений в домогательствах

На этой неделе издание Deadline сообщило, что Amazon приостановила съёмки третьего, финального сезона сериала «Благие знамения». Причиной тому послужила ситуация, связанная с создателем шоу и автором оригинального произведения Нилом Гейманом.

Недавно его обвинили в сексуальных домогательствах, однако он всё отрицает. Теперь Гейман заявил, что готов уйти из проекта на фоне происходящего. В таком случае вполне вероятно, что Amazon продолжит съёмки и без участия автора сериала.

«Благие знамения» рассказывают о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Главные роли в сериале исполняют Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»).