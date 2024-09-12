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В Москве прошёл первый LAN-турнир по Tanks Blitz — победители забрали 33,5 млн рублей

В Москве прошёл первый LAN-турнир по Tanks Blitz — победители забрали 33,5 млн рублей
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7 сентября в Москве прошёл первый LAN-турнир по игре Tanks Blitz. Четвёрка сильнейших команд разыграла призовой фонд, превышающий 60 млн рублей.

В рамках финального турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 2 сразились четыре коллектива: BALTIMORE, 7STAR, GUCCI GANG TEAM и ZOMBI. Чемпионом дебютного LAN-соревнования стала команда ZOMBI, заработавшая 33,5 млн рублей.

Итоги Лига Блиц Поинт, Часть 2:

  • Первое место: ZOMBI (Россия) — 33,5 млн рублей;
  • Второе место: 7STAR (Россия) — 13,7 млн рублей;
  • Третье место: GUCCI GANG TEAM (Россия) — 8,3 млн рублей;
  • Четвёртое место: BALTIMORE (Россия) — 5,3 млн рублей.

Кроме фанатов, находившихся в зале, за соревнованием наблюдали более 78 тыс. зрителей в онлайн-формате на официальной трансляции турнира по Tanks Blitz.

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