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Культовая аркада Flappy Bird вернётся на iOS и Android

Культовая аркада Flappy Bird вернётся на iOS и Android
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Компания The Flappy Bird Foundation Group выкупила торговую марку и права на культовую аркаду Flappy Bird. В связи с этим коллектив анонсировал возвращение легендарной игры. Обновлённая версия проекта выйдет в 2025 году на iOS и Android.

В дебютном ролике авторы показали свежие механики, большое количество персонажей, механик, уровней, карту внутриигрового мира и много чего ещё.

Видео доступно на YouTube-канале Flappy Bird. Права на видео принадлежат The Flappy Bird Foundation Group.

Также разработчики отметили, что Flappy Bird получит масштабные многопользовательские элементы, новые режимы и полноценную экосистему. Ко всему прочему, до конца 2024 года состоится выход браузерной версии аркады.

Выход оригинальной Flappy Bird состоялся в мае 2013 года.

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